Whirlpool Emea ha inaugurato, alla presenza del vice ministro dello Sviluppo economico Teresa Bellanova, la nuova fabbrica modello a Melano (Ancona). Si tratta dello stabilimento più grande del centro Italia dove verranno prodotti piani cottura di altissima gamma. Si estende su una superficie di 264.000 mq di cui oltre 34.000 mq coperti, è stato completamente rinnovato e si distingue per l’implementazione di nuove tecnologie, strutture e processi all’avanguardia. I 700 dipendenti che vi lavorano sono stati coinvolti da Whirlpool insieme alle istituzioni locali per definire l’approccio vincente dell’azienda.

UN IMPEGNO COL GOVERNO

La fabbrica di Melano rientra negli accordi presi nel luglio del 2015 con il ministero, le regioni e i sindacati per il piano industriale in cui si prevedevano investimenti in processi per 220 milioni di euro e altri 500 milioni di euro entro il 2018 in prodotti e ricerca e sviluppo. Melano è il risultato della riorganizzazione dei 6 siti industriali italiani di Whirlpool, ognuno con una sua missione specifica.

FIDUCIA NELL’ITALIA E NELLA RIPRESA

«Questa è la conferma di un percorso che Whirlpool ha intrapreso con le persone di questo territorio, il Fabrianese e la Regione Marche – ha commentato Esther Berrozpe Galindo, presidente di Whirlpool Emea e vice presidente di Whirlpool Corporation – che sono stati colpiti troppo duramente in quest’ultimo periodo. È infine un impegno con l’Italia e una responsabilità condivisa con le istituzioni di questo Paese, in cui Whirlpool crede e dove sceglie di investire per alimentare la crescita del business e del sistema economico italiano».

«Questa giornata per me rappresenta anche un chiaro segnale di fiducia verso la ripresa economica e produttiva del Paese e di questa terra – ha dichiarato Teresa Bellanova, vice ministro dello Sviluppo Economico -. Una fiducia testimoniata da parte del Governo Renzi poco meno di due anni fa, con la firma a Palazzo Chigi dell’Accordo quadro, con il quale si è dato sostegno a Whirlpool e ai suoi lavoratori nella riorganizzazione della compagine produttiva. Abbiamo fatto in modo che un territorio da sempre specializzato nel settore degli elettrodomestici e che nel corso dei decenni ha rappresentato un polo produttivo di eccellenza del Made in Italy, ritornasse ad essere altamente attrattivo per una multinazionale come Whirlpool».

All’inaugurazione del nuovo stabilimento di Melano erano presenti anche Davide Castiglioni, amministratore delegato Italia e vice presidente operazioni industriali di Whirlpool, Luca Ceriscioli, presidente della Regione Marche, e il sindaco di Fabriano Giancarlo Sagramola.