Yaka, che colpo. Tutto facile per Saronno, Sardegna amara per il Cus

Bella vittoria per lo Yaka Malnate, che supera Concorezzo 3-0 con una bella prova d’orgoglio. Tutto facile per Saronno contro Sant’Antioco, mentre il Cus cade a testa alta a Sarroch.

Yaka Volley Malnate – Pall Concorezzo 3-0

(28-26, 26-24, 26-24)

Nella terza giornata di ritorno lo Yaka si prende la rivincita su Concorezzo (squadra quinta in classifica), che all’andata sconfisse gli yakesi per 3-0. Questa volta i malnatesi giocano una bellissima gara restituendo il favore all’avversario, vincendo 3-0 e giocando al massimo in ogni singolo parziale. Gara nonostante il risultato finale tiratissima, con tre vittorie set ai vantaggio per lo Yaka, trascinatp da Gasparini, top scorer a fine gara con 18 punti a referto.

Sarroch Pol. CA – CUS Insubria Volley 3-2

(25-16; 22-25; 26-24; 21-25; 15-12)

Amara trasferta sarda per il Cus Insubria volley, che perde 3-2 contro il Sarroch. Gara lunga e tirata, con i sardi che hanno portato a casa la vittoria al tie break dopo quattro set fatti di alti e bassi per gli accademici. Niente da fare per i biancorossi di Maranesi, attualmente confinati al decimo posto in classifica.

Pallavolo Saronno – Olimpia Sant’Antioco 3-0

(25-18; 25-19; 25-15)

Un’altra facile vittoria per la Pallavolo Saronno, che anche contro Sant’Antioco si porta a casa tre punti per consolidare il primo posto. Nei tre set gli amaretti impongono il loro gioco e schiantano senza troppi problemi la formazione sarda chiudendo la pratica con apparente facilità. Non mollano i Diavoli Rosa, che a loro volta ottengono tre punti contro la Lombarda Motori e si tengono a due lunghezze di distacco.

CLASSIFICA: Pallavolo Saronno 43; Diavoli Rosa 41; Tipiesse 40; Sant’Antioco 33; Concorezzo 26; Sarroch 25; Yaka, Lombarda Motori 24; Olbia 22; Bocconi 14; Segrate 13; Gorgonzola 9; Silvio Pellico 0.