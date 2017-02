Torna il corso di yoga: prima lezione gratuita

foto yoga, meditazione, 5 tibetani generiche

Torna anche quest’anno il corso di yoga del programma Vedano Corsi, organizzato dalla Biblioteca comunale e dall’assessorato alla cultura del Comune di Vedano Olona.

Dieci gli incontri per praticare insieme esercizi di yoga, respirazione, meditazione e rilassamento profondo, contro stress e rigidità.

Il corso, che si svolgerà il martedì sera nella palestra della scuola elementare, in via San Pancrazio, prenderà il via questa sera, martedì 28 febbraio, alle 20.30, con la consueta prima lezione gratuita aperta a tutti.

Si consiglia di effettuare la lezione a stomaco vuoto, vestirsi comodi e portarsi una coperta o un materassino.

Per informazioni: 349 1004374 (Matteo)