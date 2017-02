Ztl, stretta ai permessi per le aziende

via milano pavè rotto centro busto arsizio marmo

Sono un migliaio all’anno i permessi Ztl che vengono rilasciati ogni anno dagli uffici di Palazzo Gilardoni per poter accedere alla zona traffico limitato di Busto Arsizio ma quest’anno ci sarà una stretta voluta dall’assessore alla Sicurezza Massimo Rogora: «Non voglio andare in guerra con nessuno ma non si devono più ripetere alcune situazioni che ho potuto verificare coi miei occhi».

Rogora si riferisce «ad alcuni corrieri che entrano nella zona pedonale per consegnare un pacco che potrebbero portare a mano – spiega – oppure ad alcuni negozianti che lasciano l’auto parcheggiata in piazza San Giovanni o nelle vie limitrofe per ore quando il permesso è per sostare 15 minuti». L’aumento dell’e-commerce, tra l’altro, sta moltiplicando in maniera esponenziale queste consegne da parte dei corrieri.

L’assessore ci tiene a precisare che «i permessi non sono stati bloccati e gli uffici stanno lavorando a pieno ritmo da una settimana per rinnovare le richieste che sono arrivate ma la procedura è complessa e quindi ci vuole un po’ di tempo». Per l’assessore è anche una questione di sicurezza dei pedoni: «Ho visto furgoni sfiorare i passanti ma ci vuole davvero poco perchè possa succedere una disgrazia».

Rogora aggiunge anche le prossime mosse del suo assessorato: «Abbiamo partecipato ad un bando per installare altre tre varchi con telecamere per la Ztl ma presto lanceremo anche la settimana della sicurezza durante la quale alzeremo il livello dei controlli al massimo per sanzionare alcuni comportamenti scorretti. Non sarà un’iniziativa che punta a fare cassa anche perchè la preannunceremo ufficialmente in modo che più cittadini possibile siano informati».