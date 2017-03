1.500 metri di bosco in fiamme

incendio bosco

Un incendio ha interessato una vasta area sui monti di Montegrino Valtravaglia.

Nella giornata di venerdì 17 marzo in via dei Fabi per cause ancora in fase di accertamento 1500 metri quadri di area boschiva sono stati interessati da un’incendio.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e due fuoristrada. Hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.