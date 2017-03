18 e 19 marzo giornate mondiali Unitalsi

Foto varie

Sabato 18 e domenica 19 marzo 2017 si terrà in tutta Italia la XVI GIORNATA NAZIONALE dell’U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali). In particolare, in oltre 200 piazze delle Lombardia verrà proposta una “piantina d’ulivo”, simbolo di pace e fratellanza. Al fianco dei tanti volontari che scenderanno nelle piazze lombarde ci sarà idealmente FABRIZIO FRIZZI, che da 16 anni è il testimonial della Giornata nazionale dell’UNITALSI.

Il ricavato delle offerte sarà utilizzato dall’UNITALSI per sostenere le sue attività di “misericordia sperimentata sul campo”: dai pellegrinaggi, all’aiuto agli anziani e ai bambini, alle case accoglienza per i genitori dei bambini ricoverati nei centri ospedalieri, alla collaborazione con case famiglia per le persone disabili, ai soggiorni estivi e agli interventi d’emergenza sociale. Sono queste solo alcune delle attività nelle quali l’UNITALSI, insieme ai suoi volontari, è impegnata quotidianamente per fronteggiare il disagio e l’emarginazione.

Inoltre, grazie alla collaborazione con la Lega Calcio di Serie A durante il 29° turno di campionato di Serie A – in programma sabato 18 e domenica 19 marzo – prima del calcio di inizio al centro dei campi di gara di MILANO e BERGAMO verrà posizionato lo striscione U.N.I.T.A.L.S.I. e verrà letto un messaggio di sostegno alla campagna nazionale.

Per conoscere le piazze della Lombardia dove trovare le piantine d’ulivo sarà possibile consultare il file qui allegato oppure il sito internet: www.unitalsi.it o si potrà contattare il numero verde gratuito: 800.062.026

“Due giorni importanti – spiega Vittore de Carli, presidente della sezione Lombarda dell’UNITALSI – per la nostra associazione perché sono l’occasione per testimoniare la bellezza della nostra missione nella Chiesa e per la Chiesa in particolare accanto alle persone disabili e malate”.

“Saremo presenti in oltre 200 piazze della Lombardia – aggiunge De Carli – e sono convinto che ancora una volta la mia regione saprà rispondere con grande generosità per sostenere le tante attività dell’UNITALSI realizzate per sostenere, tutti i giorni, anziani, famiglie e persone disabili”.