400 anni e qualche acciacco: buon compleanno Bernascone

Il 7 marzo 1617 veniva inaugurato il Bernascone, il campanile che rappresenta la città di Varese.

In occasione dell’importante ricorrenza, nel Battistero dietro la basilica si è aperta una mostra dedicata all’opera con alcune foto storiche del campanile. L’esposizione è stata curata da Giorgio Vassalli, Giovanni Meschini e Alberto Bianchi.

Ripercorrere la storia di questo monumento ha uno scopo preciso: ricordare il suo valore e chiedere partecipazione e vicinanza in un momento delicato della sua vita. È in corso, infatti, un’indagine esplorativa per capire le condizioni reali del Bernascone, che è già stato “imbracato” per motivi di sicurezza.

I lavori di restauro non sono ancora stati definiti nel dettaglio, in attesa che l’indagine faccia il quadro preciso delle condizioni.

Monsignor Luigi Panchetti, prevosto di Varese, spera che nel giro di un mese questa fase possa concludersi così da poter quantificare il costo dell’intervento e passare alla fase di reperimento di fondi e progettazione dell’intervento: « È un monumento significativo per la città – ricorda il Monsignore- che nei secoli ha sempre rappresentato il senso di appartenenza della nostra comunità. Io auspico che anche ora, questo simbolo possa ricevere sostegno em vicinanza dalla comunità»

La mostra rimarrà aperta per un mese per poi spostarsi in altri luoghi della città: dal Comune sino alle altre parrocchie.