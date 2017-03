410 militari corrono la Stramilano

410 i “runner” del Comando NRDC-Italy, uomini e donne delle Forze Armate dei 13 Paesi contributori del Comando NATO di Solbiate Olona, che, insieme ai loro familiari, hanno partecipato con grande entusiasmo alla 46ma edizione della “Stramilano”, l’appuntamento podistico annuale della città meneghina.

Dopo il tradizionale colpo di cannone delle Batterie a Cavallo “Voloire”, che ha dato il via alla manifestazione, i circa 50.000 mila partecipanti, tra cui molti bambini, si sono cimentati in tre diverse competizioni, percorrendo tra le vie della città i 10 km della classica “Stramilano” ovvero i 5 km della “Stramilanina”, dedicata ai nuclei familiari. La mezza maratona (21,097 km) è stata invece affrontata dagli atleti agonisti.

Quest’anno, il 1° Mar. Carlo Esposto, del Reggimento Supporto Tattico Logistico al NRDC-ITA, si è aggiudicato il trofeo NRDC-ITA HQ, percorrendo in 1h 25′ 50″ la mezza maratona. La “Stramilano” ha rappresentato per il personale multinazionale e interforze di NRDC-ITA un’occasione speciale per rafforzare i legami con il territorio e per confermare l’importanza che l’Esercito riconosce al podismo e alla preparazione ginnica, posta alla base della professione militare.