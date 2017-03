8 marzo, tutti gli appuntamenti

festa della donna

L‘8 marzo torna con il suo carico di mimose, feste e iniziative e, quest’anno, con un’inedita forma di sensibilizzazione sul tema dei diritti delle donne che si è tradotta in uno sciopero.

In questo articolo (in aggiornamento) tutte le iniziative previste in provincia di Varese.

LO SCIOPERO - Qui trovate tutte le informazioni sullo sciopero (che coinvolge anche i trasporti) > LEGGI QUI

BUSTO ARSIZIO - A Busto Arsizio tante iniziative, aperte il 3 marzo con l’inaugurazione dell’installazione “Donne al muro” > LEGGI QUI

BUSTO ARSIZIO – Martedì 7 marzo, al Teatro Manzoni il Comitato Soci di Coop Lombardia propone lo spettacolo teatrale “di Concetta e le sue donne” della compagnia siciliana Nave Argo tratto dall’omonimo romanzo di Maria Attanasio > LEGGI QUI

CARDANO AL CAMPO – Mercoledì 8 marzo, in Sala Pertini, è in programma un concerto di clavicembalo con la musicista Elisabetta Guglielmin > LEGGI QUI

GALLARATE - Mercoledì 8 marzo la Casa delle Donne Anna Andriulo propone uno spettacolo teatrale collettivo sul lungo percorso compiuto dalle donne per affermare la propria emancipazione > LEGGI QUI

LONATE POZZOLO – Per l’8 marzo Comune, istituto scolastico e associazioni hanno previsto varie iniziative. Tra cui una panchina rossa per ricordare Debora, 23enne lonatese uccisa dal suo compagno lo scorso anno a Magnago > LEGGI QUI

MILANO – Mercoledì 8 marzo a Palazzo Pirelli a una tavola rotonda sul tema “Nel dialogo delle donne il futuro della pace” e un concerto delle Cameriste Ambrosiane > LEGGI QUI

MILANO – Mercoledì 8 marzo, in piazza Duomo 10 ore di incontri, dibattiti, musica e spettacolo per celebrare i 100 anni della Giornata internazionale della donna > LEGGI QUI

SOMMA LOMBARDO – Torna, per il secondo anno, la “Giornata della donna partecipata – Alla ricerca della sorellanza perduta”: mercoledì 8 marzo, a partire dalle 18 nella Sala Polivalente Giovanni Paolo II, musica, poesia, laboratori per bambini e un buffet > LEGGI QUI

VEDANO OLONA – Mercoledì 8 marzo alle 21, in Sala Consiliare, una serata con “I Cantavedano” e i canti della tradizionale popolare e una riflessione con Amnesty internationale sui diritti delle donne, ma non solo > LEGGI QUI