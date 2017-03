A fuoco un\'auto nella notte

Nella notte di oggi, lunedì 13 marzo, all’1:30, i vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti nel comune di Luino, in via Leonilda Bissolati, per incendio autovettura.

Per cause ancora in fase di accertamento un auto posteggiata è stata interessata da un’incendio.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.

L’auto bruciata è di proprietà di un residente di origini straniere.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Luino.