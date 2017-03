A Inarzo il noir di Marco Marcuzzi

Thrillogy

Continuano gli appuntamenti “Incontro con l’autore… in biblioteca” organizzati dall’assessorato alla Cultura del comune di Inarzo. Questa sera, giovedì 16 marzo, sarà la volta Thrillogy, tre romanzi noir ambientati a Laveno: il calzolaio, il bigotto, il musicologo di Marco Marcuzzi (Pietro Macchinone editore). Modera la serata Emiliano Pedroni.

Tre brevi romanzi, tre protagonisti: dal calzolaio, maestro di vita, d’amore e coraggio di un liceale poco motivato; al bigotto, sostenitore di certezze e incrollabili verità; al musicologo, stimato professore in pensione alla ricerca di un’oasi di pace nella sua villa in collina vista lago. Nel dipanarsi delle vicende i toni leggeri degli incipit vanno trasformandosi in un crescendo di colpi di scena fino a determinare situazioni paradossali, nelle quali la bellezza del Lago Maggiore fa da intimo sfondo all’ineluttabilità degli eventi. Cinici, spietati e romantici al tempo stesso: questa l’essenza dei personaggi laghée di Marcuzzi, protagonisti che vanno ancora una volta a sfatare il mito della ‘nobile giustizia universale’.

Incontro ore 21:00 biblioteca comunale via patrioti 28, Inarzo. Ingresso libero.