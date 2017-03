A Induno si elegge la regina del rally

È ormai una consuetudine consolidata, che anche quest’anno viene ripetuta: parliamo dell’elezione di Miss Rally dei Laghi che precede di qualche settimana la gara motoristica (prevista per il 24-26 di questo mese) e permette di scegliere le reginette di bellezza che saliranno sul palco delle presentazioni e premiazioni.

L’appuntamento, coordinato come nelle quattro edizioni precedenti dallo studio fotografico Eugenio Barbaresco, andrà in scena nella serata di sabato 11 marzo (ore 21) a Villa Porro Pirelli, il prestigioso hotel di Induno Olona.

«Il primo anno ci fu la voglia di mettersi in gioco provando a fare un esperimento: il grande successo ci ha portato ad avere location sempre più suggestive e un crescente appoggio» spiega lo stesso Barbaresco. La serata verrà presentata da Max Pieriboni, comico di Colorado Café, e da Alexia Cunico, prima vincitrice del concorso nel 2013. Oltre alle sfilate di selezione il pubblico potrà assistere a momenti musicali, sketch di cabaret e ad esibizioni di danza.

OLTRE 90 ISCRITTI

L’Asd Laghi ha intanto chiuso le iscrizioni per il 26° Rally dei Laghi, confermando il successo delle edizioni recenti in termine di partecipazione. Saranno infatti oltre 90 le vetture in gara a cui va aggiunto un cospicuo numero di vetture storiche. Confermati i nomi annunciati in settimana (in QUESTO articolo).

DIRETTAVN

Se il “Laghi” è una tradizione, anche la diretta di VareseNews inizia ad avere una solida storia alle spalle. E naturalmente, anche quest’anno, il nostro giornale racconterà la gara fin dai giorni precedenti con un lungo liveblog (qui l’edizione 2016) nel quale troverete curiosità, informazioni, immagini e naturalmente le notizie in tempo reale in collaborazione con Caffé Chicco d’Oro e Marazzato Auto.

Chi volesse affiancare VareseNews in questa avventura attraverso una sponsorizzazione può contattare il nostro ufficio commerciale scrivendo a marketing@varesenews.it.