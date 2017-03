A Mustonate l’assemblea degli apicoltori varesini

Apis mellifera

L’ annuale assemblea dell’ Associazione Produttori Apistici della provincia di Varese si terrà sabato 1 aprile 2017 alle 17.00 a Varese presso il Salone delle scuderie del Borgo di Mustonate in Via Innocente Salvini 31 a Varese.

L’incontro tra apricoltori – che vedrà la presenza di autorità politiche e amministrative della Provincia – sarà l’occasione per tracciare un bilancio dell’attività apistica nella trascorsa annata 2016

e per delineare i programmi dell’associazione e il futuro del settore nei prossimi anni.

Il settore in Provincia conta circa 600 operatori (tra professionisti e hobbysti) e circa 20.000 arnie: «Sono numeri di tutto rispetto nel panorama dell‘agricoltura provinciale – spiega il presidente Guido Brianza – E indicano come il settore non abbia conosciuto crisi di mercato ma solo difficoltà legate al tempo e alla salute degli insetti allevati».