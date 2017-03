A teatro arriva l’appuntamento con Billy Elliot

Tempo libero generica

Arriva al teatro di Varese mercoledì 15 e giovedì 16 marzo il musical “Billy Elliot”. Uno spettacolo che vede le musiche di Elton John, in un allestimento dal respiro internazionale firmato Massimo Romeo Piparo e dalla sua PeepArrow Ent. in associazione con Il Sistina, che ha completato una trilogia di cui ha parlato tutta la stampa europea, iniziata con “The Full Monty” e proseguita con “Jesus Christ Superstar”.

Il musical porta in scena una delle storie più amate del cinema europeo: il giovane Billy ama la danza e in una Inghilterra bigotta targata Thatcher, l’Inghilterra delle miniere che chiudono, dei lavoratori in rivolta, deve tristemente fare i conti con un padre e un fratello che lo vorrebbero veder diventare un pugile. L’amore, la passione, la voglia di farcela trionfano, così come l’amicizia tra adolescenti riesce a far superare ogni discriminazione di orientamento sessuale.

Accompagnato dalle splendide musiche di Elton John, lo spettacolo ha portato in scena il talento italiano di alcuni bambini nei ruoli di Billy, del suo amico Michael e del piccolo Kevin e torna in scena nella stagione 2016-2017, con un nuovo grande cast.

“Billy Elliot the Musical” ha debuttato al Teatro del West End (Victoria Palace Theatre, Londra) nel 2005 ed è stato nominato per nove Laurence Olivier Awards (ne ha vinti quattro). L’incredibile successo conseguito ha fatto sì che il musical approdasse in molti altri paesi del mondo, anche in Australia (2007) e a Broadway (2008). A New York, esso ha vinto dieci Tony Awards e dieci Drama Desk Awards; anche in Australia ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti.

In Italia lo spettacolo ha già avuto un successo strepitoso, di pubblico e critica, nella stagione 2015-2016.

PEEPARROW ENTERTAINMENT ed IL SISTINA presentano

BILLY ELLIOT, il musical

Musica di Elton John. Testi e libretto di Lee Hall, dal film di Stephen Daldry.

Adattamento e regia originale di Massimo Romeo Piparo.

Scene di Teresa Caruso. Costumi di Cecilia Betona. Luci di Umile Vainieri. Suono di Alfonso Barbiero. Coreografie di Roberto Croce. Direzione musicale di Emanuele Friello.

