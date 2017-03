A teatro con il Girasole

Foto varie

Il Girasole, residenza per non autosufficienti di Somma Lombardo, organizza per gli ospiti e per tutta la cittadinanza lo spettacolo teatrale insieme al Progetto Intergenerazionale con le scuole primarie della città:

L’appuntamento con lo spettacolo “Di male in meglio” presso la Sala Civica Giovanni Paolo II l’11 marzo alle ore 15.