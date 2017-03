A Vedano Olona le finali regionali del CSI

tennistavolo generiche

Domenica 19 marzo appuntamento a Vedano Olona per tutti gli appassionati di tennistavolo. Al centro sportivo “Mario Porta” (in via Bixio 18) va infatti in scena la prova finale del 27° Campionato Regionale CSI di una disciplina popolare e altamente spettacolare.

La giornata è organizzata dal consiglio regionale lombardo del CSI in collaborazione con il comitato provinciale, con la Asd Tennis Tavolo Vedano Olona e con il patrocinio del Comune.

La lunga serie di partite inizierà alle 9, preceduta dal ritrovo (ore 8) e dalla S. Messa nella parrocchia che si trova a meno di un chilometro dalla palestra. La prima fase di tutte le categorie sarà disputata a gironi e terminerà intorno alle ore 13 quando è prevista la pausa pranzo.

Dalle 14 riprenderanno le gare con la fase a eliminazione diretta sino alle finali di ogni categoria. Alle 18.30 ci saranno – compatibilmente con la durata degli incontri – le premiazioni e la proclamazione dei campioni regionali.