A Volandia arriva il Fokker: si allarga la collezione dei grandi aerei

Fokker 27 Volandia Cargo

Dopo l’Md80 di Meridiana e il Dc-9 del presidente Pertini (su cui viaggiò anche Papa Wojtila) ora la collezione “grandi aerei” di Volandia si arricchisce di un nuovo pezzo: un Fokker 27, testimone di un settore – il Cargo – fosse meno appariscente ma di grande importanza nella storia dell’aviazione postbellica.

Galleria fotografica Fokker 27 Volandia Cargo 4 di 9

(foto Pino Bartolaccini)

Come sempre i volontari del museo hanno aspettato fin dal mattino l’arrivo dell’aereo, trasportato per via stradale – smontato – da Orio al Serio.

Il Fokker 27 è un turboelica di 30 metri di apertura alare, considerato uno degli aerei più sicuri al mondo (in versione speciale è stato anche aereo della Famiglia Reale del Regno Unito negli anni Settanta). L’aereo era usato come cargo dalla Miniliner ed è stato in carico precedentemente alle Poste Francesi. Ora sarà posizionato sul pratone tra i capannone ex Caproni e il piazzale di Malpensa, accanto al Dc9 e all’Md80, i primi due pezzi della collezione “grandi aerei” di Volandia Parco Museo del Volo.