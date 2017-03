Abbattuto l’ex circolo, al suo posto un parcheggio

Sono iniziati oggi i lavori di abbattimento dell’ex circolo di Porto Valtravaglia. Lo stabile, abbandonato da circa trent’anni, era stato donato al comune che ha deciso di usare l’area per realizzare dei nuovi posti auto.

I lavori in Via Castello dureranno alcuni mesi e vedranno smantellare completamente lo stabile che risaliva agli anni ’50. Successivamente verrà quindi spianata l’area per realizzare dei parcheggi destinati alle automobili.

Il Sindaco Giacobazzi infatti, spiega che uno dei problemi del piccolo paese che si affaccia sul Lago Maggiore è proprio la mancanza di posti auto. Nei mesi scorsi infatti, anche il parcheggio davanti alle Scuole Elementari, in località Musadino, è stato ingrandito per realizzare un numero maggiore di posti auto.