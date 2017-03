Abusivi rimangono senza casa con una bimba di 10 giorni

senzatetto barbone solitudine freddo

E’ stato trovato un alloggio per la notte in attesa di studiare il loro caso e affrontare al meglio l’emergenza abitativa di questa famiglia in difficoltà. Il riferimento va alla coppia di tunisini con un bimbo di 10 giorni che ieri pomeriggio si è presentata in Municipio a Saronno.

La loro presenza non è passata inosservata visto che sono molti i saronnesi che hanno visto la coppia seduta davanti all’ingresso laterale del palazzo comunale. Quando la polizia locale si è accorta della loro presenza ha subito cercato di capire quale fosse il problema. In sostanza la coppia viveva da qualche tempo abusivamente in un appartamento Aler in via Quarnaro che ieri mattina è stato sigilillato lasciandoli di fatto senza casa con una bimba di pochi giorni di vita da accudire. Confusi i genitori si sono recati in Comune per chiedere un aiuto.

“Si tratta di un caso non “storico” – ha spiegato ieri sera l’assessore ai Servizi Sociali Gianangelo Tosi – che abbiamo appreso all’improvviso questo pomeriggio. Assieme ai responsabili dell’ufficio servizi sociali del comune stiamo ricostruendo la vicenda, per cercare comunque di fornire un primo aiuto al nucleo familiare, in particolare per le urgenze immediate, in attesa di valutare i contorni della vicenda nel suo insieme. Abbiamo innanzitutto cercato una soluzione d’emergenza almeno per la mamma e la bambina, ci siamo subito attivati in questo senso per dare una risposta concreta alle esigenze di queste ore, vista la tenera età della figlia della coppia”.