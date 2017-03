Addio ad Ernani Ferrario, custode della bustocchità in cucina

farioli magistero bruscitti ernani ferrario chiara massafra santino pacco

Si è spento oggi (mercoledì 16 marzo) Ernani Ferrario, maestro emerito della congregazione del Magistero dei Bruscitti che dal 1975 custodisce e difende la ricetta originale del piatto di carne tipico di Busto Arsizio.

Ferrario (il secondo da destra, nella foto) ne ha fatto parte sin dalla nascita e da sempre è considerato uno dei volti principali della bustocchità in città. Sotto la sua reggenza di Gran Maestro il sodalizio ha ricevuto dalle mani dell’allora sindaco Gigi Farioli la civica benemerenza della città di Busto Arsizio nel 2013 e il nome del magistero è entrato a far parte della “hall of fame” cittadina.