Ai domiciliari per guida in stato di ebrezza, evade per bere

L’irrefrenabile desiderio di bere alcol lo ha portato a violare gli arresti domiciliari che stava scontando proprio per guida in stato di ebrezza. Così, nella tarda serata di ieri, a Samarate, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato per il reato di evasione un 51enne cittadino marocchino, disoccupato, pregiudicato.

L’uomo, sottoposto alla detenzione domiciliare (doveva scontare solo 20 giorni) è stato rintracciato dai militari, evidentemente ubriaco, nelle adiacenze di un bar ristorante della città, dove aveva creato fastidio agli avventori cercando qualcuno che gli offrisse da bere.

La sua posizione e l’eventuale aggravamento della misura è stata rimessa alla valutazione della Procura della Repubblica.