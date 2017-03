Air France e KLM tornano a Milano Malpensa. Lo faranno con 9 voli. Oggi, martedì 28 marzo, c’è stato il primo atterraggio di un nuovo Boeing 787 di Air France arrivato da Parigi.

Il senior vice president di Air France-Klm, Barry Ter Voert, ha confermato la fine dell’alleanza con Alitalia sulle tratte continentali e sottolineato che rimane invece in vigore l’accordo sul corridoio transatlantico.