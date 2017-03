“Aiutaci ad aiutare”: sabato 18 marzo la raccolta alimentare di Cri Valceresio

Momenti delle attività della Croce Rossa Valceresio

Sabato 18 marzo torna l’appuntamento con la Raccolta alimentare di Croce Rossa Comitato di Valceresio, nella giornata di sabato 18 marzo 2017.

Dalle ore 8.30 alle 19.00, i volontari della Croce Rossa Valceresio saranno all’ingresso dei punti vendita indicati per raccogliere generi alimentari di prima necessità, prodotti non deperibili (pasta, biscotti, riso, tonno, carne in scatola, latte a lunga conservazione, etc.) che i clienti vorranno acquistare e donare in occasione di questa iniziativa. Un appuntamento che si ripete due volte all’anno, e che permette alla CRI Valceresio di confezionare circa 100 pacchi alimentari ogni mese, che vengono distribuiti ad altrettante famiglie bisognose.

Aderiscono all’iniziativa i seguenti punti vendita: Carrefour di Gaggiolo e punti vendita Tigros di Arcisate, Besano, Gaggiolo e Saltrio.

La Raccolta alimentare, programmata due volte all’anno, è tra le iniziative più importanti svolte da Croce Rossa Italiana nell’ambito dell’area AREA2, quella sfera del volontariato che si occupa di supporto e inclusione sociale, attraverso iniziative che mirano al soddisfacimento dei bisogni primari, alla promozione e facilitazione del pieno sviluppo dell’individuo.

Inoltre, per conoscere tutte le attività di Croce Rossa Italiana, domenica 2 aprile il Comitato di Valceresio invita tutti all’Open day della sede di Arcisate.