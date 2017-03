Al cinema con Ben Affleck, Hugh Jackman e Maccio Capatonda

cinema film pellicole locandine

Ben Affleck è il protagonista de La legge della notte, al cinema da giovedì 2 marzo. Boston, anni Venti: Joe Coughlin, figlio di un commissario di polizia, ha scelto una strada completamente diversa rispetto al padre ed è diventato un delinquente. Quando si scontra con un potente boss, a cui fa un grande sgarro, deve abbandonare la città e rifugiarsi a Tampa, dove si inserirà nel giro dei contrabbandieri di rhum.

Hugh Jackman torna a vestire i panni di Wolverine in Logan, al cinema dal primo marzo. 2029: i mutanti sono ormai del tutto scomparsi e Logan vive vicino al confine col Messico, dove lavoricchia come autista. Con lui abitano il Professor X, malato e preda di gravi crisi epilettiche, e un frustrato Calibano. L’occasione per uscire dall’ombra arriverà con la richiesta di una donna misteriosa: Logan dovrà scortare al sicuro una ragazzina prodigio…

Maccio Capatonda dirige ed interpreta Omicidio all’italiana, nelle sale dal prossimo 2 marzo.

La tranquilla routine di Acitrullo, sonnolento paesino abruzzese, viene sconvolta da un omicidio dai contorni poco chiari. Sindaco e vicesindaco vedono nel delitto l’opportunità di portare la cittadina sotto i riflettori, tanto più che in paese è arrivata anche la troupe del popolare programma «Chi l’acciso?».