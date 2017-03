Al Cinema Nuovo il “Banff Mountain Film Festival World Tour Italy”

foto varie

Il Banff Mountain Film Festival World Tour Italy, rassegna cinematografica che porta in Italia i migliori tra i film del Festival del Cinema di Montagna di Banff (Canada), compie 5 anni e torna a Varese. L’ appuntamento è presso il Cinema Teatro Nuovo venerdì 10 marzo a partire dalle 20,15. La tappa di Varese è in collaborazione con il negozio Free Climb Lab.

La serata prevede la proiezione di una serie di emozionanti e coinvolgenti corto e medio metraggi, dove i grandi spazi selvaggi e la natura incontaminata fanno da sfondo alle imprese di atleti ed esploratori, alla ricerca di sempre nuovi modi di vivere l’avventura e di superare i propri limiti.

Tra i film in programma ricordiamo Poumaka, che racconta l’apertura da parte degli americani Mike Libecki e Angie Payne di una nuova via sulla torre omonima situata sull’isola di Ua Pou, Polinesia Francese. Un ambiente tropicale remoto e molto diverso da quello che tradizionalmente associamo all’arrampicata, una via tutt’altro che “classica” e un’avventura unica. Northbound, premiato come Best Short Mountain Film, è invece la storia di quattro skateboarder urbani che decidono di mettersi alla prova nell’insolito ambiente del circolo polare artico, tra sabbia congelata, relitti abbandonati e atmosfere rarefatte, per dare vita a un gioco magico e vagamente straniante. È un inno alla vita, infine, Doing it Scared, film che vede l’alpinista britannico Paul Pritchard tornare al Totem Pole (un obelisco di roccia a pochi metri dalle coste della Tasmania), teatro di un gravissimo incidente che nel 1998 gli costò un’emiparesi alla parte destra del corpo. Incidente che, invece di un ostacolo, si rivela per Paul essere “il dono più grande che la vita gli abbia mai fatto” e l’inizio di un percorso di consapevolezza e di rinascita.

Il programma completo dei film che saranno proiettati nel corso della serata è disponibile sul sito a questo link

È possibile acquistare i biglietti online sul sito ufficiale del Banff Mountain Film Festival World Tour Italy e presso i punti vendita del circuito Vivaticket al prezzo di prevendita di 15€, mentre la sera stessa al botteghino il costo del biglietto sarà di 16€. Sarà possibile ritirare i biglietti acquistati online presso il cinema a partire dalle 19 dei giorni dell’evento.

Nella realizzazione dell’edizione 2017, il BMFF WT Italy è affiancato dagli sponsor Enervit, La Sportiva, Ferrino e Buff® e dai partner tecnici Artech Digital Cinema e Vivaticket.

I film in programma.

Ace & the Desert Dog

HIKING / USA 2015 / 9′

REGIA Brendan Leonard

CASA DI PRODUZIONE Semi-Rad Media

Per il suo 60esimo compleanno, il fotografo esploratore Ace Kvale e il suo cane, Genghis Khan, partono a piedi dalla porta di casa per un trekking di 60 giorni che li porterà tra i canyon dello Utah a scoprire l’immensa wilderness che li circonda.

Danny MacAskill’s Dee Way Out

MTB / Regno Unito 2016 / 6′

REGIA Stu Thomson

PRODUTTORE ESECUTIVO Jim Holmes

CASA DI PRODUZIONE Cut CompanyCuriosi di sapere cosa fa Danny MacAskill durante il suo giorno libero? Lo accompagniamo in una piacevole scampagnata attorno a Edinburgo, condita da incredibili evoluzioni e un pizzico di humor.

Doing it Scared

ARRAMPICATA / Australia 2016 / 11′

REGIA Catherine Pettman

PRODUTTORE Catherine Pettman

CASA DI PRODUZIONE Rummin Productions

Diciotto anni dopo un terribile incidente che lo ha lasciato parzialmente paralizzato, il climber inglese Paul Pritchard ritorna al Totem Pole, l’obelisco di roccia a pochi metri dalle coste della Tasmania che fu teatro del tragico evento. Un viaggio per chiudere un cerchio e per riconciliarsi con la paura.

The Fledglings

PARAPENDIO / USA 2016 / 26′

REGIA Cedar Wright

PRODUTTORE Cedar Wright

CASA DI PRODUZIONE Cedar Wright Productions

Come alpinisti professionisti che vivono del loro lavoro, in montagna Cedar Wright e Matt Segal sono abituati a fronteggiare qualsiasi situazione senza troppi problemi. Ma cosa succede quando i due decidono di dedicarsi al parapendio? In pochi mesi di pratica intensa i due sono talmente appassionati da decidere di salire in vetta all’Orizaba, la più alta montagna messicana, per ridiscenderne in parapendio.

Iran: a Skier’s Journey

SKI / Canada 2016 / 12′

REGIA Jordan Manley

PRODUTTORE Jordan Manley

CASA DI PRODUZIONE Narrows Media Inc.

Ignorando l’avvertimento di non viaggiare in Iran, gli sciatori Chad Sayers e Forrest Coots decidono di partire comunque. Troveranno una calorosa accoglienza, l’incanto di un Paese sconosciuto e una cultura sciistica sorprendentemente…cool.

Northbound

SKATEBOARD / Norvegia 2016 / 10′

REGIA Jørn Nyseth Ranum

PRODUTTORE Anders Graham

CASA DI PRODUZIONE Turbin FilmQuattro giovani skateboarder viaggiano oltre il Circolo Polare Artico, lunga la gelida costa norvegese, cercando di applicare il loro stile urbano sulla sabbia ghiacciata, tra cieli pastello e atmosfere rarefatte. Il risultato è un bel mix di salti e acrobazie tra venti ghiacciati e effimere mini rampe. Una menzione speciale va al direttore delle fotografia Łukasz Zamaro.

Poumaka

CLIMBING / USA 2016 / 15′

REGIA Andy Mann, Keith Ladzinski

PRODUTTORE Mike Libecki

CASA DI PRODUZIONE 3 String Productions

Puntando a raggiungere l’inafferrabile Poumaka Tower, la campionessa americana di bouldering Angie Payne si butta in un’avventura del tutto sconosciuta, addentrandosi nella fitta giungla polinesiana insieme al veterano dell’arrampicata e dell’esplorazione Mike Libecki

The Trail to Kazbegi

MTB / USA 2015 / 16′

REGIA Joey Schusler

PRODUTTORE Joey Schusler

Caucaso, Georgia: quattro esperti bikers si avventurano con le loro mountain bike lungo piste e sentieri nelle zone meno conosciute di questa magica catena montuosa. Il tutto in completa autonomia e con viveri per soli 10 giorni.

Protagonisti d questa incredibile avventura sono Joey Schusler, Brice Minnigh, Ross Measures e Sam Seward.

Tight Loose

SKI / USA 2016 / 9′

REGIA Teton Gravity Research

CASA DI PRODUZIONE Teton Gravity Research

Dall’India all’Alaska, “Tight Loose” celebra i 21 anni di Teton Gravity Research con un gruppo di giovani sciatori alla scoperta di linee e creste mai sciate, in alcuni tra i luoghi più spettacolari e selvaggi del pianeta. Quando l’avventura diventa uno stile di vita, le emozioni sono assicurate.

Trail Dog

TRAIL RUNNING / Sud Africa-Francia 2016/ 5′

REGIA Christian Denslow

PRODUTTORI Greg Fell, Hannah Slezacek, Dean Leslie

CASA DI PRODUZIONE The African Attachment

Nel piccolo villaggio di La Motte-d’Aveillans, nel Sud Est della Francia, vive il runner vincitore del contest #MyTrailDog di Salomon, Gaëtan Ugnon-Fleury e I suoi cani, Pépite e Jolyn. Passare del tempo con loro insegna alcune semplici lezioni che spesso, nella frenesia della vita, tendiamo a dimenticare. Trail Dog è un’ode alla bellezza e alla felicità che deriva dalla più semplice delle cose – l’amicizia.