Al Circolo di Belforte si parla di lavoro con il senatore Peppe De Cristofaro

Questa sera alle 2o e 45 al Circolo Di Belforte a Varese Sinistra Italiana organizza un incontro con Peppe De Cristofaro membro della segreteria nazionale di Sinistra Italiana e componente della Commissione esteri del Senato. La serata che sarà condotta dal giornalista Andrea Giacometti, direttore di Varesereport, avrà come tema conduttore “Cambiamo le regole per il lavoro, costruiamo un piano per il lavoro”.

CHI È PEPPE DE CRISTOFARO

De Cristofaro è un napoletano doc, ha 46 anni ed è alla sua seconda legislatura. Fa parte del Gruppo Misto (Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà), è vicepresidente della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), membro della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, membro sostituto del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.