Al Lingotto il popolo di Renzi

È in corso al Lingotto di Torino la convention di Matteo Renzi, destinata a lanciare la ricandidatura dell’ex premier a segretario nazionale del partito democratico.

L’ex premier ha parlato venerdi e lanciato la sua sfida contro la paura di questi tempi tormentati e contro i populismi, aprendo al ritorno a un partito più collegiale.

“Noi eredi della tradizione migliore, non reduci” ha affermato durante il discorso.

Tra le proposte lanciate quella delle primarie per scegliere il presidente Ue e una scuola di partito per formare 200 dirigenti. Al via anche “Bob”, la nuova piattaforma web del partito. Renzi ha ribadito di volere mantenere la identificazione tra il segretario e il candidato premier, il linea con quanto accade delle maggiori democrazie europee.

La mattinata di sabato è stato invece chiusa dal discorso di Maurizio Martina, candidato vicesegretario. Il ministro dell’agricoltura ha spiegato con molta determinazione che la proposta di Renzi guarda al futuro e che si deve comunque guardare avanti per inserirsi in una prospettiva di riformismo europeo e mondiale per sconfiggere la paura e il populismo.

Per il lancio della mozione è stata prenotata una sala del centro congressi del Lingotto. In mattinata molti interventi, chiusi da quello molto applaudito di Martina.

Nel pomeriggio riprendono i seminari, suddivisi in 12 sale sui temi che poi costituiranno la mozione finale che presenterà il candidato segretario nel discorso di domenica alle ore 12. Si spazia tra vari temi: enti locali, città e territori, lavoro ed economia, giovani e sociale.

Nel parterre moltissimi militanti e amministratori del PD, provenienti da varie parti d’Italia.

Samuele Astuti, sindaco di Malnate, segretario provinciale del Pd di Varese, é stato uno dei primissimi renziani italiani

Una buona delegazione è arrivata anche da Varese: presenti già da ieri l’onorevole Maria Chiara Gadda e il parlamentare Angelo Senaldi. Nel parterre il segretario provinciale Matteo Astuti e il sindaco di Besnate Giovanni Corbo.

A sorpresa ha poi preso la parola Emma Bonino. Molto applaudita sui temi dell’immigrazione.