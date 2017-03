Al Nuovo va in scena “Peter Pan guarda sotto le gonne”

teatro spettacoli teatrali

Lunedì 27 marzo al Teatro Nuovo di Varese va in scena con la compagnia The Baby Walk lo spettacolo “Peter Pan guarda sotto le gonne”, promosso dal comitato Varese C’è e primo capitolo della Trilogia sulla Transessualità. Il progetto vuole essere un percorso a tappe che racconta il percorso intimo della formazione di un’identità e l’esperienza della dicotomia fra corpo e mente in fatto di identità di genere. Raramente si riflette sul fatto che le persone transgender non sono sempre state degli adulti e che il disagio di avere un corpo che non rispecchia la percezione di sé è una condizione che si origina fin dai primi anni di vita.

Fine anni ’90. Peter ha 11 anni e mezzo e lunghi capelli biondi. Wendy ne ha 13 ed è mora. Tinker Bell, la rattoppa campane, è una fata senza bacchetta magica. Crescere. Scoprire i primi impulsi sessuali, gestire il primo innamoramento e gli scontri con i genitori per affermare la propria identità. Peter “non è esattamente una femmina, ma precisamente un maschio” e nessuno sembra accorgersene. Il disagio che vive è raccontato attraverso il parallelismo con i personaggi dei celebre romanzo di James Matthew Barrie Peter Pan nei giardini di Kensington.

Per i bambini e gli adolescenti transgender il momento dello sviluppo rappresenta un punto di non ritorno e, similmente alla figura classica di Peter Pan, si trovano a desiderare di non voler crescere. La storia prende spunto anche da episodi dell’infanzia di persone FtM (Female to Male).

La compagnia The Baby Walk nasce intorno al progetto Trilogia sulla transessualità. I tre spettacoli della Trilogia non sono legati da un filo narrativo, ma mettono il fuoco su diversi aspetti del disagio di vivere in un corpo che non è percepito come proprio. Il primo capitolo, semifinalista al Premio Scenario e tra i vincitori del Premio Giovani Realtà del Teatro, affronta il delicato tema dell’infanzia transgender. I membri della compagnia si sono formati in anni e corsi diversi della Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano.

Peter Pan guarda sotto le gonne

Teatro Nuovo di Varese

Lunedì 27 marzo 2017

Info

>