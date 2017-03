Al Santuccio il concerto dell’Ensamble RITMìA.COMpagnia

musica generica

Il Teatro Santuccio di Varese, ospita domenica 19 marzo l’Ensamble RITMìA.COMpagnia che presenterà al pubblico i brani inediti tratti dal CD MEDITENTAZIONE.

Flauto, Contrabbasso, Basso, Arpa elettrica, Batteria, Chitarra e voce accompagneranno il pubblico in un percorso esperienziale attraverso un viaggio immaginario, stimolato dall’ascolto di musiche appositamente studiate e dal respiro che diventa canto.

Le composizioni di MEDITENTAZIONE si basano su particolari scale musicali studiate e sperimentate a lungo nell’ambito del Progetto RITMìA®, un approccio di propedeutica musicale associata al movimento corporeo, ideato da Sonia Simonazzi e adottato da oltre vent’anni in centinaia di scuole in tutta Italia con laboratori didattici e corsi di formazione per insegnanti.

Ogni parte di MEDITENTAZIONE è stata creata per emozionare ed emozionarsi. La successione dei brani si sviluppa attorno a particolari scale musicali elaborate in anni di esperienza nell’ambito educativo, trasportando in contesti immaginari che si intersecano uno nell’altro e inducono una progressione di stati emotivi, con lo scopo di sfociare, per chi ascolta, in una condizione finale di serenità e gioia.

Anche nei testi sono frequenti i riferimenti ad antichi classici orientali, tra cui i cinesi “I King”, il “Tao Te Ching” di Lao Tzu, e l’indiano “Ramayana”… con un’inaspettata “chicca” finale fuori contesto e di tradizione decisamente occidentale.

Il pubblico condotto dall’Ensamble RITMìA.COMpagnia, che pone le sue radici nella musica sperimentale, potrà abbandonarsi, divertirsi a guardare, respirare, cantare, ascoltare e ascoltarsi, immergersi in paesaggi sonoro-espressivi in una dimensione completamente diversa, ma ben conosciuta, come quella dei propri sogni. Un percorso di ascolto attivo, dove la musica crea la suggestione dell’incanto immaginario.

Una Video-Art Maker accompagnerà i brani musicali proponendo la visione di immagini suggerite dalle suggestioni sonore, in una fusione totale tra suono, segno, sogno.

RITMIA.COMPAGNIA – L’Ensemble è composto da:

AMBRA BIANCHI: Flauto, Voce,

LUCA GABBIANI: Contrabbasso e Basso elettrico.

MARCO RANCATI: Voce Solista.

SONIA SIMONAZZI: Arpa Elettrica, voce.

JORDI TAGLIAFERRI: Batteria, Percussioni Elettroniche

GUIDO ZURLINO: Chitarra, Testi

KATIA DELLA FONTE: Video-Art Maker, Performer

Meditentazione

Domenica 19 marzo 2017

Teatro Santuccio, Varese, Via Sacco 10

Ore 21

Biglietti:

prenotazione consigliata (posti limitati)

La sera dell’evento sarà possibile acquistare i biglietti presso il Teatro Santuccio (fino a esaurimento posti):

intero €20 cad

CD Meditentazione €10 (in vendita all’ingresso)

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita scontati

INFO E PRENOTAZIONI:

ritmia@ritmia.com

Tel. 339-7599575 (dal martedì al venerdì, ore 9.00-13.00)

INFO: http://www.metodo-ritmia.it/it/meditentazione