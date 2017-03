Al teatro Soms arriva “La Busta”

Foto varie

Venerdì 17 marzo alle ore 21 presso il Teatro Soms di Caldana, a Cocquio Trevisago andrà in scena lo spettacolo “La Busta”, della compagnia “Il circolo delle quinte”, nata nel 2014 sotto la guida di Alex Bioli, con il sostegno delle scuola di musica Niccolò Paganini di Legnano.

Alex Bioli, dopo anni di studi al CTA di Milano e diplomatosi in sassofono jazz, ha dato il via ad un progetto teatrale creando una compagnia (composta non solo da attori ma anche da validi musicisti), che si sostiene autonomamente e che scrive di suo pugno i testi, grazie alla collaborazione di Massimo Pappalardo, sceneggiatore nella gran parte dei testi, e di Michela Chiappa e Vito Dellabona, aiuto sceneggiatura e aiuto regia.

“La Busta” è una commedia musicale ambientata negli anni ’50 in una cittadina di provincia, dove la quotidianità viene turbata dalla scomparsa dello stimato conte Ugo Lidi Venturi: la vedova, la contessa Lucrezia, diviene da subito oggetto di maldicenze e invidie a causa dell’immenso patrimonio ereditato, e già a partire dal giorno dei funerali del compianto conte, diversi personaggi si appressano alla vedova per ottenerne le grazie. Una busta sarà la chiave di volta per cambiare le vite dei protagonisti, dando il via ad una sequela di scoperte che porterà al colpo di scena che svelerà infine gli oscuri disegni celati dietro a una tranquilla realtà di paese, rivalutando in un sol colpo la posizione dei personaggi sino ad allora relegati al ruolo di comparse.

L’ingresso è libero.