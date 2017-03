Al via a “Le Robinie” il Campionato del Mondo di Pitch&Putt

Foto varie

Appassionati di Pitch&Putt, segnatevi questa data: da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile si terrà al golf club “Le Robinie” di Solbiate Olona il World Strokeplay Championship 2017, prima edizione del Campionato del Mondo IPPA, la federazione internazionale di Pitch&Putt.

Sul green del golf club Le Robinie sono attesi 120 atleti provenienti da 18 nazioni diverse, compresa per la prima volta Cuba. Tra i paesi che hanno già confermato la presenza ci sono India, Giappone, Olanda, Francia, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna e Moldavia (assenti purtroppo Gambia e Nepal, per problemi organizzativi).

La manifestazione è sostenuta e patrocinata dalla Regione Lombardia, assessorato allo sport e giovani, dalla Camera di Commercio di Varese, attraverso la Varese Sport Commission, e dai Comuni di Busto Arsizio e Solbiate Olona.

Il presidente mondiale IPPA e del comitato organizzatore WSC 2017, il bustocco Carlo Farioli, ha così commentato alla presentazione della competizione sportiva: «Siamo molto orgogliosi di ospitare una manifestazione così importante, che rappresenta una straordinaria vetrina di fronte al mondo per tutto il nostro territorio».

«Questo evento sportivo è un ulteriore punto di forza di Varese Sport Commission» ha poi aggiunto il presidente della Camera di Commercio di Varese Giuseppe Albertini. «Nonostante Varese sia nota per altri sport come il canottaggio e il ciclismo, crediamo molto in questa disciplina nell’ambito di una rivalutazione del territorio a livello di immagine, economico e turistico. Valorizzando eventi sportivi del genere vogliamo attrarre gente e promuovere le eccellenze del territorio».

In quest’ambito parteciperà all’evento con un proprio stand la Strada dei Sapori delle Valli Varesine, associazione che lavora per far conoscere al pubblico italiano ed internazionale le bellezze naturali, storiche ed enogastronomiche di questa zona.

Vero e proprio “evento nell’evento”, di particolare interesse la giornata di giovedì 30 marzo: con Peace&Sport, organizzazione che promuove sviluppo e pace attraverso lo sport presieduta da Joel Bouzou sotto l’Alto Patronato del Principe Alberto di Monaco, verrà celebrato il “6 aprile, giornata mondiale ONU per lo sviluppo e la pace attraverso lo sport”.

Durante la giornata si svolgerà una gara open di Pitch&Putt a cui parteciperanno atleti di Special Olympics Italia che si sono distinti nel 2016 in USA ai Campionati Mondiali Special Olympics.

Da non confondere col più conosciuto golf, il Pitch&Putt è una sua variante che estremizza e concentra la parte più difficile di un intero percorso di golf: il gioco corto. «Questa disciplina sportiva» spiega infatti Andrea Cozzi, referente di Peace&Sport «riprende le diciotto buche del golf, ma in spazi decisamente più contenuti: la lunghezza massima delle buche è infatti di 90 metri, da coprire utilizzando tre tipi di ferri, il pitch, il putt e uno a scelta da decidere prima della partita senza possibilità di cambiarlo».