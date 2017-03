Foto del giorno febbraio 2017

Albe frizzanti e giornate dolci: “Un breve rientro di aria da Est porta oggi clima fresco e qualche nuvola lungo i rilievi ma l’alta pressione delle Azzorre tornerà protagonista sulla Francia e sulla regione alpina da domani e per tutta la settimana con sole primaverile e temperature al di sopra delle medie stagionali”, dice il Centro Geofisico Prealpino.

PREVISIONI – Oggi, lunedì 13 marzo abbastanza soleggiato con annuvolamenti irregolari lungo le Orobie al mattino in graduale dissoluzione. Asciutto. Sulle Alpi zero termico al mattino temporaneamente a 1200m in rialzo a 2000m nel pomeriggio.

Martedì 14: soleggiato con solo qualche passaggio di nubi alte e sottili. Rialzo delle temperature.

Mercoledì 15: soleggiato con alcuni passaggi di nubi medio-alte, a tratti estesi su alpi e Prealpi. Asciutto. Clima mite primaverile.

TENDENZA – Giovedì 16 e venerdì 17 marzo: Ancora soleggiato, poche nuvole di bel tempo sui monti e temperature oltre le medie stagionali con massime attorno a 18-20°C