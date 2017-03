Alla Fiera del Cardinale arriva “L’angolo del gusto”

La Fiera del Cardinale (inserita in galleria)

Domenica 2 aprile 2017 appuntamento a Castiglione Olona con la tradizionale “Fiera del Cardinale”, il mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato che dal 1978 si svolge la prima domenica di ogni mese lungo le vie e le corti del centro storico Castiglione Olona dalle 9.00 alle 18.00.

L’arrivo della bella stagione porta anche un’importante novità. Da questo mese infatti la Fiera si arricchisce con l’Angolo del Gusto dove sarà possibile trovare prodotti enogastronomici di produzione diretta tipici delle nostre Valli.

Oltre ai banchi che si snodano nel quattrocentesco borgo tra i suoi famosi monumenti, come sempre aperti e visitabili, tanti gli eventi in programma durante la giornata: la mostra “WOMEN. Sentimento e Vita” nel Portico d’Onore di Palazzo Branda Castiglioni, l’esposizione fotografica [u·to·pi:·a] di Carlo Bevilacqua al Castello di Monteruzzo ed i modelli in scala degli edifici castiglionesi di Mario Albrigi in mostra presso l’ex Aula Consiliare assieme alle ceramiche e porcellane dipinte di Luciana Venturin.