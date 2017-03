Alla vecchia Masnago si pongono le grandi domande della vita

Giovedi 28 aprile alle ore 18, presso la Biblioteca Civica di Varese si terrà la presentazione del libro di Santi Moschella “Così è se mi piace” (TraccePerLameta edizioni). Il protagonista del romanzo Primo, in contrapposizione con Secondo, mostra

Venerdi 31 marzo presso La Vecchia Masnago Bar, in piazza Ferrucci a Varese, si svolgerà il nuovo il Caffè artistico letterario organizzato dall’Associazione culturale TraccePerLaMeta. L’evento, inquadrato in una serie d’incontri dal tema, “Letteratura ed impegno sociale”, avrà una connotazione particolare con riferimento all’ambiente. “Come dovremmo agire”, interrogativo cui seguiranno proposte a cura dell’esperto Roberto Cenci; Il “Cosa possiamo realizzare” riassume le piste di lavoro indicate da Dino De Simone assessore comunale di Varese.

Con il coordinamento di Paola Surano “Sogni, Speranze e Progetti” prenderanno fisionomia, grazie a letture tratte dalle opere di Gianluigi Marcora, Santi moschella e Gianfranco Galante. La serata sarà introdotta da un momento conviviale, a partire dalle 19.15.