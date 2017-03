All’olandese Lorena Wiebes il quinto trofeo da Moreno. Terza Martina Fidanza

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

Olanda, Francia, Italia. E’ questo il podio finale del 5° trofeo Da Moreno che questa mattina (domenica 19 marzo) ha aperto la giornata che dedicata al ciclismo femminile in provincia di Varese. Ad imporsi sul traguardo di Cittiglio è stata infatti l’olandese Lorena Wiebes che in volata ha battuto la francese Clara Copponi, vincitrice lo scorso anno.

Al terzo posto si è piazzata l’Italiana Martina Fidanza (Eurotarget Still Bike). La gara ha preso avvio da Taino ed è stata molto avvincente e caratterizzata da una lunghissima fuga di due atlete; la francese Noemie Abgrall e l’italiana Giorgia Bariani (Wilier Beganze), quest’ultima premiata come la più combattiva in gara. In effetti la coppia di fuggitive al comando ha raggiunto un vantaggio massimo di 45 secondi annullati a soli cinque chilometri dall’arrivo.

La volata finale ha visto prevalere di misura l’olandese Wiebes sulla francese Copponi e sull’italiana Fidanza. Non cambia la prima posizione della classifica della Coppa delle Nazioni junior, dopo la prima europea. Al comando c’è sempre l’Australia che precede di una misura la Francia. Seguono poi l’Etiopia, l’Olanda e la Gran Bretagna.