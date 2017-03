Ambulanza in piazza per curare orsetti e giocattoli

Foto varie

Sabato 18 marzo alle 11, in piazza Libertà si terrà la giornata del “Teddy Bear” organizzata dal Rotary Club Saronno in collaborazione con il Rotaract Saronno, la Croce Rossa Italiana e le crocerossine di Saronno.

Il progetto, nato da un’idea congiunta delle associazioni Emsa (European Medical Students’ Association) e Ifmsa(International Federation of Medical Students’ Association) ha lo scopo di far familiarizzare i bambini sani con l’ambiente ospedaliero così da ridurre i loro livelli di ansia e di stress.

«Il terrore del medico e della puntura – spiegano gli organizzatori – fanno vivere ai bambini nel peggiore dei modi un normale e tranquillo momento di controllo e prevenzione. Moltissimi, tra medici e psicologi, hanno studiato metodi e sistemi per ridurre il più possibile, in particolare tra i più piccoli, queste paure e queste ansie».

Il progetto “Teddy Bear Hospital” nasce con questo obiettivo: si dona ai bambini sani un orsetto di peluche e si dice loro che il nuovo amico di pezza è ammalato.

Con l’aiuto dei medici, tra prelievi e visite, gli orsetti-pazienti, grazie anche all’intervento dei bambini, vengono guariti.

Domani i bambini che parteciperanno all’evento cureranno, con l’ausilio dei rotaractiani e delle Crocerossine di Saronno, i loro piccoli pazienti-peluche accedendo all’ambulanza messa a disposizione della Croce Rossa Italiana.

«E per i genitori saranno presenti medici, per parlare di audiologia, ipertensione e rispondere alle domande che vorranno porre».