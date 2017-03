Amianto all’ex-Enel, i lavori andranno avanti fino a settembre

Le foto scattate dal nostro lettore Emanuele Gussoni. I lavoroi proseguiranno fino a settembre de 2017

Emanuele Gussoni ci scrive per segnalarci la situazione all’interno della ex-centrale Enel di Castellanza dove da diversi mesi sono in atto dei lavori per la rimozione delle parti in amianto e relativo smaltimento del pericoloso materiale.

All’interno dell’area ha trovato sacchi di stoccaggio di amianto incapsulato oltre a vari resti di cantiere, il tutto immerso in una situazione di deperimento della struttura che, in relazione al tempo trascorso dalla dismissione (a metà degli anni 2000), appare in condizioni devastanti: «Sembra che sia esplosa una bomba» – commenta il lettore.

L’assessore alla sicurezza Giuliano Vialetto, però, rassicura: «I lavori di rimozione e smaltimento dell’amianto – spiega – andranno avanti fino a settembre. I sacchi che ha visto il cittadino verranno rimossi nelle prossime settimane». Vialetto sottolinea anche che «il sito non è più occupato dai nomadi e – dunque- non vi è alcun pericolo di manomissione dei sacchi ancora presenti».

Resta il problema della riqualificazione dell’area: «Per il momento non ci sono novità da questo punto di vista – spiega – non sono previste riqualificazioni o cambiamenti di sorta. La rimozione dell’amianto, però, è un fatto importante per la salute pubblica».