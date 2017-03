Anche il carnevale gallaratese getta la spugna

Carnevale Gallaratese

Anche la sfilata di carnevale prevista per sabato 4 marzo per le vie del centro di Gallarate non ci sarà. La Pro Loco, organizzatrice dell’evento, ne ha dato comunicazione:

Ecco il messaggio del presidente Vittorio Pizzolato: “Abbiamo atteso fino all’ultimo prima di fare qualsiasi annuncio: a malincuore ci vediamo costretti ad annullare la sfilata del Gallcarnaval 2017. Abbiamo consultato il Centro Geofisico Prealpino molte volte negli ultimi giorni sperando in un miglioramento delle previsioni, ma anche l’ultimo bollettino prevede un meteo avverso. Gli esperti hanno confermato pioggia in abbondanza. Siamo molto dispiaciuti perché questo significa mandare all’aria un lavoro organizzativo durato mesi e dover rinunciare a uno degli eventi che coinvolgono maggiormente la cittadinanza, uno fra gli appuntamenti più sentiti da grandi e piccini. Vi assicuriamo però che la Pro Loco è pronta a stupirvi nei prossimi mesi con tante iniziative e qualche sorpresa”.