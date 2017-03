Ancora pochi giorni per visitare la mostra di Lorenzo Luini

pittori, quadri, dipinti, sculture

Ultimi giorni per visitare la mostra di “Visioni verso il sublime. Il Sacro Monte di Lorenzo Luini” in corso alla Sala Veratti di Varese fino domenica 12 marzo. L’esposizione presenta un ciclo di opere dedicato al Viale delle Cappelle, rivisto in modo del tutto personale e originale dall’artista ove il dinamismo impresso alla materia pittorica trasmette il senso del tempo che passa e del continuo agitarsi del genere umano in mezzo alle contraddizioni ed all’insicurezza dell’esistenza.

Le opere reinterpretano la sua personale esperienza nata dalle numerose camminate lungo la salita, da solo o in compagnia, e dall’ispirazione suscitata da quei sassi calpestati centinaia di volte. Il progetto poetico ed appassionato di Luini appare in tutta la sua consistenza progettuale e profondità di pensiero, ove le venature coloristiche lasciando emergere le pulsioni più nascoste dell’anima. Domenica 12 marzo Lorenzo Luini sarà presente in mostra e accompagnerà il pubblico nella visita.

Il percorso artistico di Lorenzo Luini parte dalla pittura, con un approfondimento della relazione tra luci e ombre. Oggi l’artista, stimolato dalle nuove tecnologie, ha rinunciato all’esperienza pittorica classica per cercare nuove emozioni nell’arte digitale raggiungendo risultati ricchi di armonia e di grande spettacolarità. Nel 1974 ha fondato la Fotolito Cromoflash, azienda tuttora all’avanguardia nel settore delle arti grafiche. Vive a Gavirate.