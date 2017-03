Ancora vandali contro la stazione della Valmorea

A poche settimane dall’ultimo atto vandalico, la sede dell’associazione “I Nostar Radiis” e i vagoni storici presenti nell’adiacente stazione del treno “della Valmorea”, sono state ancora colpite.

Questa volta i vandali hanno preso di mira le telecamere installate, imbrattando successivamente i vagoni con scritte.

Queste le parole da “I nostaar radiis”:

Mai avuto nulla contro i graffitari, se i graffiti vengono fatti in posti adeguati. Le carrozze d’epoca non sono un posto adeguato. Rompere finestrini introvabili è da vandali! Rompere la telecamera per disattivare il circuito di videosorveglianza, lo è altrettanto. A questo punto, è impossibile ripristinare quelli che erano vagoni storici fermi sul binario e che facevano parte dell’arredo della nostra associazione. Lo diciamo con rammarico, ma probabilmente sarebbe il caso che venissero portati via da lì. Che tristezza.