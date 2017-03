Andare per monti con la Mountain Bike

Corso sentieri per mountain bike

Andare in montagna con la mountain bike, che non è la stessa cosa che pedalare su una Mtb: il CAI di Varese propone un corso – teorico e pratico – per accostarsi alla disciplina.

«Fare mountain bike in montagna è una forma di cicloescursionismo improntata all’etica del Cai: il fine è la montagna, la bicicletta è un mezzo tecnico per accostarsi» spiega Umberto Zecchinati, referente del Cai Gallarate per l’MTB. «È questa è la differenza rispetto ad altri approcci più sportivi. E in questo senso mettiamo al centro l’ambiente e la cultura, l’identità dei territori, anche attraverso la conoscenza e le preparazioni teoriche»

Il corso prevede undici incontri teorici dal 22 marzo all’11 luglio e sei uscite pratiche, previste tra aprile e settembre (compreso un weekend con ascesa e notte in rifugio) «Nelle lezioni e pratiche s’imparano i diversi aspetti legati a questa disciplina, dalla sicurezza alla meteorologia, dall’orientamento alla geologia, alla conoscenza e rispetto della flora e fauna alpina».

Per conoscere il corso e l’attività del gruppo MTB CAI sono state organizzate due serate: martedì 7 marzo alle 21.15 alla sede Cai di Varese via Speri della Chiesa e giovedì 9 marzo alla sede Cai Gallarate via Olona 37 angolo via Vigorelli. Qui il sito di riferimento.