Angelo Frizzi alla guida dei bersaglieri di Origgio

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

A seguito della elezione del sig.Di Giano Giuseppe nel consiglio provinciale di Varese in qualità di vice presidente avvenuta il giorno 19/2/2017, in rispetto del regolamento nazionale ANB che impedisce di avere più cariche all’interno dell’associazione, essendo lo stesso Di Giano Giuseppe presidente della sezione anb di Origgio, il Consiglio direttivo si è riunito in data 24/2/2017 per eleggere il sostituto.

Dopo tale votazione il nuovo consiglio sezionale risulta così composto:

Presidente: Bers. Frizzi Angelo

Vice-presidente: Bers. Paolo Ferrario

Consiglieri: Bers. Bianchi Luciano

Bers. Di Giano Giuseppe

Bers. Ceriani Dario

Sindaci revisori: Bers. Franco Sozzi (pres.)

Bers. Ceriani Dario (supplente)

Segretario: Simp. Frizzi Antonello

(rinominato anche come segretario provinciale per il triennio 2017-2019)