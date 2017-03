“Animali da bar”, la Carrozzeria Orfeo in scena al Nuovo

Dopo il sold out già annunciato per la sua ospitalità al ​Teatro Elfo Puccini, torna a Varese per Gocce, il ​6 aprile​, la Carrozzeria Orfeo, con il suo acclamatissimo ​Animali da Bar. Un’occasione da non perdere.

C’era una volta una metropoli. Dentro la metropoli un quartiere. Dentro al quartiere, il bar. Un bar abitato da personaggi strani: un vecchio malato, misantropo e razzista che si è ritirato a vita privata nel suo appartamento; una donna ucraina dal passato difficile che sta affittando il proprio utero ad una coppia italiana; un imprenditore ipocondriaco che gestisce un’azienda di pompe funebri per animali di piccola taglia; un buddista inetto che, mentre lotta per la liberazione del Tibet, a casa subisce violenze domestiche dalla moglie; uno zoppo bipolare che deruba le case dei morti il giorno del loro funerale; uno scrittore alcolizzato costretto dal proprio editore a scrivere un romanzo sulla grande guerra.

Sei animali notturni, illusi perdenti, che provano a combattere, nonostante tutto, aggrappati ai loro piccoli squallidi sogni, ad una speranza che resiste troppo a lungo. Come quelle erbacce infestanti e velenose che crescono e ricrescono senza che si riesca mai ad estirparle.

E se appoggiati al bancone troviamo gli ultimi brandelli di un occidente rabbioso e vendicativo, fatto di frustrazioni, retorica, falsa morale, psicofarmaci e decadenza, oltre la porta c’è il prepotente arrivo di un “oriente” portatore di saggezze e valori… valori, però, ormai svuotati e consumati del loro senso originario e commercializzati come qualunque altra cosa.

Tutto è venduto, sfruttato e contrattato in “Animali da Bar”. La morte e la vita, come ogni altra merce, si adeguano alle logiche del mercato.​

Biglietti: Intero, 15 € – Ridotto, 12 € – Studenti, 10 €

​​E’ fortemente raccomandata la prenotazione: ad arciragtime@gmail.com o l’acquisto online dei biglietti al link http://www.vivaticket.it/ita/event/animali-da-bar/88722?idt=1629

GIOVEDI’ 6 APRILE 2017, ORE 21

CINEMA TEATRO NUOVO – Viale dei Mille 39, VARESE

Carrozeria Orfeo

ANIMALI DA BAR

uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo

drammaturgia Gabriele Di Luca

regia Alessandro Tedeschi, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti

con Beatrice Schiros, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino, Paolo Li Volsi