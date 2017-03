Antonino Turri per Arnate-Madonna in Campagna

arnate generiche

Antonino Turri si candida per la consulta di Arnate-Madonna in Campagna. Pensionato, residente ad Arnate, è stato spinto all’impegno anche da alcuni amici che l’hanno sostenuto: «Mi sono candidato come penso abbiano fatti tutti gli altri per contribuire al miglioramento della città iniziando dai rioni».

«Arnate dove risiedo è una delle porte d’ingresso di Gallarate anche per chi proviene da fuori città e deve essere un biglietto da visita importante come primo impatto, un bel colpo d’occhio. Mi piacerebbe lavorare perchè diventasse più pulita e senza muri imbrattati, vedere strade più sicure per pedoni e ciclisti, meno inferriate alle finestre e più sicurezza tra le persone, in sostanza, meno paura e più controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine».

Priorità? «La viabilità, che deve essere sicura per anziani e bambini: si deve anche insistere anche con l’educazione stradale. Oggi che non sono più al lavoro sono attento a quel che succede intorno a me: anche se non venissi eletto, sarei contento di dare una mano al mio quartiere, perchè sono convinto che ognuno debba fare la sua parte».

