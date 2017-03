Apollonio “sold out” per il concerto dei Baustelle

C’è chi l’ha definito un “concentrato di eleganza e sensualità”, chi un “concerto monumentale”, chi semplicemente “bellissimo”. All’indomani della data varesina dei Baustelle i commenti sui social raccontano l’entusiasmo di chi, ieri sera (sabato 4 marzo), non si è voluto perdere la prima data de “L’amore e la violenza tour”.

Galleria fotografica Baustelle in concerto a Varese 4 di 28

Un concerto sold out, così come le prossime date che vedranno il gruppo portare in scena il loro spettacolo musicale per il resto d’Italia. «Varese è caliente» commenta Francesco Bianconi a metà spettacolo, guardando il migliaio di posti occupati. Per il resto della serata sarà la musica a raccontare, più delle parole.

Francesco Bianconi e band parlano poco ma riescono a far entrare il pubblico nel loro “salotto” musicale, dal sapore vintage con eleganza. Otto le postazioni tra le quali si muovono i musicisti sul palco, tra sintetizzatori e tastiere.

Il concerto si apre alle 21 e 30 con con “Love” e continua con i successi dell’ultimo album. In fila si susseguono “Il vangelo di Giovanni”, “Amanda lear”, “Betty”, “Eurofestival”, “Basso e batteria”, “La musica sinfonica”, “Lepidoptera”, “La vita”, “Continetal stomp”, “L’era dell’acquario” e “Ragazzina”. Una prima parte dello spettacolo che viene interrotta per una breve pausa annunciata con una scritta che recita, “Non muovetevi, relax”.

La seconda parte del concerto invece, si concentra sui vecchi pezzi tra i quali si trovano brani come “Monumentale”, “Un romantico a Milano”, “La canzone del parco”’, “La moda del lento”, “La canzone del riformatorio”, “La guerra è finita”, “Le rane”. Sul palco Francesco Bianconi (voce, chitarre, tastiere), Claudio Brasini (chitarre) e Rachele Bastreghi (voce, tastiere, percussioni), Ettore Bianconi (elettronica e tastiere), Sebastiano de Gennaro (percussioni), Alessandro Maiorino (basso), Diego Palazzo (tastiere e chitarre) e Andrea Faccioli (chitarre).