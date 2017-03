Approvato in commissione il piano regionale della prevenzione

medici generiche

Via libera dalla Commissione consiliare Sanità al Piano regionale della prevenzione. Si sono espressi a favore i gruppi di maggioranza (Lega Nord, Lista Maroni, FI, Lombardia popolare); astenuti PD, Patto civico e M5S.

Diversi gli obiettivi strategici: ridurre il carico di malattia; investire sul benessere dei giovani; rafforzare il patrimonio comune di pratiche preventive, soprattutto in riferimento ai gruppi fragili; considerare l’individuo e le popolazioni in rapporto al proprio ambiente.

«Si tratta – ha dichiarato la relatrice Silvia Piani – di un documento atteso e che, sulla scia delle innovazioni introdotte dalla riforma regionale, integra l’ambito degli interventi sanitari con quelli sociosanitari, in coerenza con gli obiettivi nazionali in tema di prevenzione».

In particolare, Regione Lombardia ha individuato 13 programmi regionali che spaziano dalla promozione della salute negli ambienti di lavoro alla salute del bambino e della mamma nel percorso di nascita; dagli stili di vita agli screening oncologici; la prevenzione della cronicità e le dipendenze; il controllo delle malattie infettive e delle sostanze chimiche; dal rischio amianto alla sicurezza alimentare, alla sanità pubblica veterinaria.

Approvati anche alcuni emendamenti per la riduzione dei nati pretermine, la promozione di momenti di formazione ed informazione sull’efficacia dei vaccini, la presa in carico di pazienti cronici e fragili (tutti proposti dalla relatrice Piani). Altri temi sono stati proposti da Sara Valmaggi (PD) e riguardano gli interventi per le ludopatie, la dipendenza da Internet, la realizzazione di un’anagrafe vaccinale regionale, tutti approvati all’unanimità.

Il documento è atteso per la discussione in Aula per la seduta di martedì 11 aprile.