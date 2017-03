Approvazione Poas: avviata ma non conclusa

assessore mantovani cantù presiente maroni

L’approvazione dei programmi organizzativi triennali delle ASST lombarde è stata avviata la scorsa settimana ma l’iter è ancora lungo.

Per un errore, abbiamo dato la notizia che il Poas dell’azienda di Busto Arsizio fosse tra quelli già promossi dalla giunta lombarda. L’analisi delle proposte presentate dalle 24 Asst, invece, si è limitata a tre e, tra queste, non c’era quello di Busto che verrà presa in esame nei prossimi giorni.

La notizia ha destato molto interesse perché si tratta di un passaggio atteso da tempo per procedere con chiarezza verso lo sviluppo futuro dell’azione sanitaria ospedaliera e territoriali.