Appuntamento con il Torneo Benefico di Burraco. L’evento è in programma per venerdì 10 marzo alle 20 e 30 al Centro Ricreativo Culturale di Piazza Libertà 1. Ci sarà un intervallo con rinfresco. L’evento è organizzato da Andos Onlus, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. L’iscrizione è di 10 euro, per info e prenotazioni Claudia 347.0502467.