Apre in centro uno spazio dedicato al restauro della Basilica

Apre in pieno centro città, dietro alla Basilica, il nuovo spazio museale della parrocchia, ospitato nei locali ristrutturati nel cortile storico di via Postcastello 9. Un luogo che verrà messo a disposizione della cittadinanza per esporre e condividere l’intero progetto del restauro della Basilica, in piena corrispondenza con lo slogan del restauro “La basilica è parte di te”.

Lo spazio sarà occasione- nei prossimi mesi – di confronto, di approfondimento non solo degli aspetti storici e culturali legati all’edificio, ma anche delle tecniche innovative impiegate quotidianamente dall’azienda Gasparoli srl (l’impresa gallaratese impegnata nel cantiere). Lo spazio museale di via Postcastello, gestito dagli architetti Paolo A. Martinelli e Lucia Rossi Giollo, sarà poi la sede da cui partiranno le visite guidate organizzate finalizzate a far vivere il restauro al maggior numero possibile di cittadini gallaratesi.

In particolare il percorso espositivo della mostra permanente permette di far conoscere il progetto originale della Basilica di Giacomo Moraglia, quelli della facciata (non realizzata) di Pietro Moraglia, il disegno acquerellato del pavimento di Romeo Moretti; consente di addentrarsi nei meandri dei lavori del cantiere tramite video e fotografie, e di poter vedere esposizioni temporanee e approfondimenti legati al restauro in modo diretto o trasversale grazie alla collaborazione col circuito scolastico cittadino.

La prima esposizione temporanea ospitata – fin dall’inaugurazione di oggi, domenica 12 marzo – è dedicata al concorso “Come vedo la mia basilica”, organizzato in occasione della “Settimana della scienza” e riservato alle scuole d’infanzia e scuole elementari dei quattro Istituti Comprensivi e delle paritarie di Gallarate: un segno che richiama appunto, una volta di più, come il restauro dell’edificio simbolo della città sia occasione per arrichire tutta la popolazione, fin dai più piccoli.

Lo spazio museale è dotato anche un’aula per i laboratori didattici e una sala dedicata per presentazioni, conferenze, incontri.

Gli orari di apertura sono il martedì e il giovedì mattina dalle 8,30 alle 12,30, il sabato pomeriggio dalle 15 alle 19 e la terza domenica del mese dalle 15 alle 19.