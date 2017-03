Archetti per difendere la fontana da bimbi e rifiuti

Operai comunali all’opera per salvare la fontana di piazza Libertà dai rifiuti e dai bimbi. Nelle ultime ore sono stati posizionati gli archetti perimetrali lungo l’aiuola dei pennoni. L’investimento è stato realizzato l’estate scorsa dall’Amministrazione per cercare di proteggere la fontana dalle invasioni dei bimbi che la usavano per giocare arrampicandosi e dagli adulti che la riempivano di rifiuti, dai bicchieri ai tovagliolini fino ad interi sacchetti di spazzatura.

La fontana non ha mai avuto vita facile: negli anni sono stati criticati i getti (troppo alti da bagnare le vetrine dei negozi, troppo bassi da non essere coreografi) ed è stata persino invasa dalle alghe che l’hanno ricoperta diverse volte. L’estate scorsa però il comune ha investito 10 mila euro per un doppio intervento: la sistemazione della fontana e la chiusura dell’aiuola con archetti in modo da evitare le invasioni da parte dei bimbi.

«Abbiamo scelto di farli posare dal nostro personale perché il fornitore chiedeva un costo troppo alto per la posa in opera» ha chiarito ieri l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Lonardoni. La posa era stata ritardata per realizzare contestualmente anche gli interventi alla fontana vera e propria, una nuova regolazione dei getti e eviti gli schizzi, ma purtroppo per questi sarà necessario attendere ancora.